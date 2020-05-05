Митрополит Тихон назвал коронавирус божественным уроком любви к ближнему

Представитель РПЦ выразил мнение, что Бог допустил пандемию коронавируса Covid-19 чтобы люди научились любить друг друга и проявлять эту любовь, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире православного телеканала «Спас» митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что болезнь возникла для того, чтобы люди пришли к покаянию, переосмыслили свою жизнь и изменили ее. После нее сердце человека должно стать таким, каким его создавал Бон, и правильно и сразу отвечать на «всякую боль».

«Мы должны познать через это испытание Бога – что такое настоящая деятельная любовь и в чем она может и должна выражаться», – цитирует митрополита РИА «Новости».

Священник подчеркнул, что для каждого христианина таким образом продолжается Великий Пост. Урок же преподается через смерть и глубокое покаяние.