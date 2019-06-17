Полугодовалый малыш отравился, потому что мама не знала правил безопасности, сообщает DEITA.RU.



В Новосибирске маленький ребенок попал в реанимацию детской городской больницы. Сейчас врачи борются за жизнь полугодовалого ребенка.

Как пишет паблик в «Инстаграме» nsk_news, мама ребенка, прогуливаясь по городу, купила букетик ландышей. Цветы женщина положила в коляску - чтобы ребенок понюхал и полюбовался. Но малыш потянул цветы в рот и отравился. Его отвезли в реанимацию с признаками интоксикации.

По словам врача детской больницы Петра Шафоростова, отравление ландышами похоже на отравление препаратами группы сердечных гликозидов. Возникает нарушение сердечного ритма. Эти нарушения могут стать фатальными.

Еще одна опасность такого отравления в том, что первые признаки очень сложно распознать. Врачи советуют ехать в больницу, если ребенок начинает вести себя не как обычно - это может спасти его жизнь.

Елена Миронова