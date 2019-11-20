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Младенцев лишат сухих смесей
Власти прорабатывают закон о запрете ввоза смесей и
ингреиентов для них в Россию. Сейчас в стране 95% детских смесей для грудных
детей импортные, сообщает DEITA.RU.
Правительство РФ разрабатывает меры по запрету ввоза в Россию детских молочных смесей для грудничков. Основные правила сейчас создает Минсельхознадзор по поручению вице-премьера Алексея Гордеева.
Как пишет Ura.ru, цель российского правительства – не оставить младенцев, которых матери по тем или иным причинам не могут кормить грудью, без еды. Главная цель – развить местное производство. Однако, по словам представителя компании-производителя детских смесей, пока в России это сделать нереально – нет нормального сырья в нужных количествах.
По данным издания, на данный момент 95% всех смесей на рынке привозят из Европы и США.
Елена Миронова