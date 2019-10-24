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19 Август 2019, 19:45

Младенец погиб на борту самолета: мать нашла виноватых

самолет

В смерти ребенка уже обвинили перевозчика, сообщает DEITA.RU.

В самолете, который вылетел из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, погиб трехмесячный ребенок. Как пишет РБК, делом занялся Следственный комитет.

По словам матери малыша, у ребенка было серьезное сердечное заболевание – дефекты в строении сердца и сосудов. Малыша везли на лечение в центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

Однако причина смерти грудничка, по мнению матери, не разница в давлении и не нагрузки при взлете и посадке, а действия перевозчика. Женщина уверена, что трагедии не произошло бы, если в салоне не было так душно. За время полета у малыша было 3 приступа.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и уже осмотрели салон самолета. Решение о возбуждении на перевозчика уголовного дела они примут по окончанию проверки.

Елена Миронова

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