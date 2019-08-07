Вместе с «Тремя богатырями» и «Аленьким цветочком» школьники, возможно, будут читать и конституцию. Уже в этом учебном году ученики начальных классов могут взять в руки первую в своей жизни конституцию в стихах и с иллюстрациями, сообщает DEITA.RU. Детский свод законов рассчитан на детей от 8 до 14 лет.

Разработали книгу эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ.

Чтобы сделать документ более интересным для детей, он был написан в стихах, это пересказ преамбулы и первых двух глав основного закона страны.

Такая книга должна детям помочь понять ценности нашего государства и общества. Рассказать права и свободы, обязанности. Но чего детям этот документ не расскажет, так это как формируется Федеральное собрания и что входит в обязанности президента. Конечно, не каждый взрослый понимает все тонкости правления страной, а куда уж школьникам.

Ученики смогут наглядно посмотреть, как работают законы в России, некоторые из них будут почти как в сказке. Судебная власть воплотилась в мудрую сову. Картинки для первой детской конституции рисовали дети. Ещё весной прошёл конкурс рисунков «Если бы я был президентом».

Стоит отметить, что пока это документ не обязательный к внедрению в школьную программу. Региональные власти рассмотрят предложение и будут принимать решение. На рекомендательных письмах стоит подпись Вячеслава Тимченко, главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Кажется, подобное нововведение слегка задело Минпросвещение, там напомнили, что в нынешней школьной программе достаточно внимания изучению основ правового государства.

Екатерина Кононенко