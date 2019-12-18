«Мне надо это?»: Родителей беспокоят изменения в системе образования

Модернизированные Федеральные государственные образовательные стандарты вступят в силу с учебного года 2021 – 2022. Уже сейчас многие родители обеспокоены уровнем учебной нагрузки на своих детей школьного возраста, сообщает DEITA.RU.

Родители всерьёз озадачились изменениями во ФГОС, и отмечают, что всё больше времени приходится уделять выполнению домашнего задания. При этом отнюдь не всегда школьники сами могут выполнить домашнее задание, требуется помощь родителей. Ранее о проблеме во всеуслышание заявил со сцены известный российский комик Алексей Щербаков.

«Вы задаёте детям задания домой, с родителями делать. Мне надо это? Я дома сижу, лежу. Он приходит ко мне с портфелем: «Пап, смотри сколько нам всего сегодня задали!». Я говорю – «Отойди от меня», - озвучил свои мысли Алексей Щербаков.

Смех смехом, однако на выступление комика успел отреагировать губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

«Сегодня домашние задания задаются не ученикам, а их родителям. Докопайтесь до причины – почему так происходит? Раньше ведь этого не было. Это возникло буквально в последние 5-10 лет», - слова Евгения Савченко приводит издание «Фонарь».

На острую тему с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой поговорили журналисты «Российской газеты», обсудив вопрос с увеличением нагрузки на детей, вследствие чего увеличится продолжительность помощи родителей с домашним заданием. Ольга Васильева пояснила, что благодаря подробному описанию тем, навыков и правил, увеличения нагрузки на школьников не предвидится. Кроме того, изменения во ФГОС никак не будут ограничивать творческую деятельность учеников.

Касательно домашнего задания на новогодних каникулах, министр просвещения подчеркнула, что она против подобной практики. Что касается корпения над уроками всей семьёй, у Ольга Васильева дала однозначный ответ.

«Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с пятого, шестого классов, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают», - высказалась Ольга Юрьевна.

Министр просвещения отметила, что действия по модернизации общеобразовательных стандартов, внедрение новых интерактивных заданий должно повышать качество образования в стране. В планах, обновление и модернизация ФГОС должны привнести только позитивные перемены в школьное обучение. Как это будет реализовано на практике – страна увидит через несколько лет.

Софья Корф