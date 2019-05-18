Президент России Владимир Путин озвучил беспрецедентное поручение, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Путин распорядился популяризировать географию и включить ее в список обязательных экзаменов в вузы по некоторым специальностям.

Шойгу рассказывает: ни один политик в мире никогда не принимал комплексные решения, затрагивающие полностью сферы обучения географии, деятельность географов и географические исследования.

Президент РФ распорядился принять меры по улучшению знания географии среди россиян, чтобы школьники и студенты в этом вопросе не были слабее старших поколений.

Анастасия Туркова