Многочисленные аварии блокировали федеральную трассу

Километровая пробка образовалась на трассе Седанка-Патрокл утром 2 октября, сообщает DEITA.RU.





Дорожный затор возник из-за сразу нескольких ДТП. В первом из них, как сообщают очевидцы, одного из водителей грузовика зажало в кабине. Оказавшиеся рядом автомобилисты пытаются его вызволить.





Во втором ДТП пострадали сразу 14 автомобилей. Есть пострадавшие. Мимо стоящих в длинной пробке автомобилистов пронеслась со включенными "маяками" и сиреной карета скорой помощи.





По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина дорожного затора составляет около 1 километра. «Голова» его начинается от развязки по направлению к улице Снеговой.





Одними из наиболее частых причин ДТП на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл являются несоблюдение дистанции и безопасной скорости движения. На дороге, изобилующей поворотами, часто наблюдается туман. Не стало исключением и утро 2 октября. Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Дмитрий Санников