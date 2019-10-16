Многодетная семья ждала годами конца света в подвале

Многодетная семья годами жила в подвале в ожидании конца света. «Выживальщиков» случайно обнаружили в одной из деревушек Голландии. Об этом сообщает DEITA.RU.

По данным русской службы BBC, нидерландская семья, состоящая из семи человек, по собственному желанию закрылась в подвале своей фермы как минимум девять лет назад. Самый младший из шестерых детей в последний раз видел небо в возрасте семи лет. На данный момент возраст ребят устанавливают правоохранительные органы провинции Дренте. По предварительной информации, на сегодняшний день им исполнилось от шестнадцати до двадцати пяти лет. Никто из детей никогда не посещал школу.

О семье отшельников стало известно после того, как старший из детей неожиданно появился в одном из местных баров, чтобы попросить о помощи. По словам посетителей, поведение и внешний вид молодого человека сразу же вызвали подозрения у персонала заведения.

«Он не назвал своего имени. Заказал пять порций пиво и залпом осушил их. Когда я проявил обеспокоенность его поведением, парень поведал мне свою историю и попросил вызвать помощь, - рассказывает владелец бара отмечая, что правдивость истории молодого человека сомнений не вызывала. По словам мужчины, парень действительно был похож на того, кто девять лет провел в заточении: длинные грязные волосы и борода в колтунах, старая заношенная одежда и полное непонимание, какой сегодня год и что происходит в мире.

Прибывшие на ферму, находящуюся в многокилометровом отдалении от деревни, сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили в доме за шкафом вход в схрон, где прятались остальные члены семьи.

Согласно информации полицейских, много лет подряд на поверхность выходил только пятидесяти восьми летний отец семейства. Таким образом, он пытался обезопасить семью от надвигающегося конца света. Именно он обеспечивал пропитание и быт домочадцам, работая на маленьком подворье. Но за некоторое время до обнаружения семьи, мужчину разбил инсульт и он оказался прикован к постели. Старший сын решил воспользоваться шансом освободить братьев и сестер из заточения.

О матери детей ничего не известно, но власти деревни однажды заявили о ее смерти несколько лет назад. Отец семьи отказался работать со следствием.

Екатерина Цой

Фото: BBC News Русская служба