Женщина совершила страшные преступления, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Мать троих детей, обвиняемая в организации серии жестоких преступлений, была приговорена Омским областным судом к 22 годам колонии. Прокуратура просила суд назначить женщине наказание в виде 24 лет колонии.

Как удалось установить следствию, женина вместе со своим сожителем совершила 14 эпизодов преступлений, в числе которых убийство, изнасилование, похищение человека.

В прокуратуре также отметили, что сообщнику многодетной матери суд назначил аналогичное наказание, но он будет отбывать его в колонии строгого режима, а женщина – в колонии общего режима.

Третьему соучастнику одного из преступлений, а именно убийства, суд назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы.

Дмитрий Шевченко