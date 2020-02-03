Многодетные семьи Приморья не будут платить за вывоз мусора

В своем интервью губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что в рамках социальной поддержки многодетным семьям затраты на вывоз мусора будут компенсироваться государством, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Правительства ПК.

Данная мера поддержки будет предоставлена многодетным семьям, чей суммарный доход ниже или равен двум прожиточным минимумам. Также в список льготников могут войти и другие категории граждан. На данный момент это вопрос стоит на рассмотрении.

Губернатор заверил, что проблема с вывозом мусора, возникшая в начале года, уже решена. К работе по уборке территорий были привлечены не только управляющие компании и региональный оператор, но и администрации муниципалитетов. Те компании, которые пренебрегли своими обязательствами по уборке и вывозу твердых бытовых отходов, выплатят штрафы, а возможно, и вовсе покинут рынок. Каждый отдельный случай фиксируется и тщательно разбирается.

В тех случаях, когда мусор не убирался, всем пострадавшим жильцам будет сделан перерасчет. Сюда входят жители отельных районов Владивостока и Лесозаводска.