Многодетная семья Ефановых из Большого Камня получила из рук губернатора Приморья сертификат, благодаря которому они смогут улучшить жилищные условия, сообщает DEITA.RU.



У супругов семеро детей – шесть мальчиков и одна девочка. Долгое время они проживала в двухкомнатной квартире, когда места стало не хватать они стали снимать частный дом.

Супруга работает преподавателем в детской школе искусств, а муж судокорпусник на Дальневосточном заводе «Звезда», но лишних средств у семьи нет, и они не могли улучшить свои жилищные условия. Как отметила чета Ефановых, они сразу же обратились в орган соцзащиты, когда в Приморья были приняты новые краевые законы о выплатах на улучшение жилищных условий.

«Мы не верили, что такая поддержка может быть. Сколько лет ждали. Спасибо, видим, что сейчас многое стало делаться», – отметил глава семейства.

По сертификату многодетная семья сможет получить до 5,4 миллионов рублей. Как подчеркнул Олег Кожемяко, также в крае прорабатывается вопрос введения нулевой ставки по ипотеке для многодетных семей, и уже принят закон, который дает приморцам возможность оформлять ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума на третьего ребенка и на каждого последующего ребенка.

В департаменте труда и социального развития отметили, что всего по краю обратилось более 70 многодетных семей, которые хотели бы улучшить свои жилищные условие. Данное право предоставляется семьям, у которых более пяти детей, или трое детей, один из которых имеет инвалидность.

«На сегодняшний день в отделы соцзащиты обратилось уже 74 многодетных семьи, уже выдано 48 свидетельств. Наибольшее количество обращений – 21 подали семьи из Кировского района, девять из Михайловского и другие. На 1 июля новое жилье уже приобрели шесть семей из разных районов края», - рассказала начальник отдела предоставления социальных выплат по ипотечному кредитованию и обеспечению жильем Елена Иванова.

Она добавила, что размер выплаты зависит от количества членов семьи, площади недвижимости, которой они владеют и стоимости квадратного метра, установленной Министерством строительства РФ. В среднем размер компенсации составляет около пяти миллионов рублей.

Также многодетные семьи обращаются с заявлениями на «автомобильную» компенсацию. С середины апреля в территориальные отделы поступило около 40 таких заявлений, 26 из них уже одобрены. Выплаты за покупку автотранспорта получили семь семей.

Напомним, финансовая поддержка семей, мотивация родителей к рождению детей – задачи, которые обозначены в национальном проекте «Демография».

Иван Крышан