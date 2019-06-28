Список внеочередников в детские сады предложено расширить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов собирается внести в Госдуму законопроект, согласно которому каждый отдельный субъект Российской Федерации сможет давать право на первоочередное зачисление в детский сад детей из многодетных, малоимущий и неполных семей.



На данный момент в России действует порядок, по которому привилегию в получении первых мест в очереди на попадание в детский сад имеют дети военных и сотрудников полиции, однако подобного права до сих пор нет у нуждающихся и социально-незащищённых семей.

Кутепов также обратился внимание на то, что право многодетных семей претендовать на первоочередной приём в детсады прописано в указе президента.

Дмитрий Шевченко