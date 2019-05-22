Государство поддержит рождаемость, сообщает DEITA.RU.

Правительство собирается оказать финансовую помощь семьям, где родились или были усыновлены три и более детей. Согласно предложения кабмина, такие граждане смогут получить до 450 тысяч рублей на покрытие долга по ипотеке.

Проект постановления, подготовленный Минфином, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Период, в который будет действовать данная опция, планируется установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.