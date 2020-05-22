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Многодетным хотят разрешить тратить ипотечную выплату на ремонт
Такое предложение выдвинул Совфед
Подготовлено предложение позволить многодетным семьям более свободно распоряжаться выплатой на погашение ипотеки, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно предложению рабочей группы Совета Федерации, семьям дадут право распоряжаться выплатой в размере 450 тысяч рублей не только на погашение ипотечного кредита, но и на другие цели, связанные с приобретением жилья. В их числе ремонт и страховка, пишет ТАСС.
«Обеспечить право … в ситуациях, когда заемные средства направлены в том числе на сопутствующие приобретению жилья цели предоставления кредита (неотделимые улучшения или ремонт жилого помещения, страхование имущества и ответственности заемщика, оплата паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива)», – цитирует издание документ.
Сенаторы предлагают первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову разработать соответствующий законопроект.