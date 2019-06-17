Гражданам готовят финансовое послабление, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Депутаты Госдумы рассмотрят возможность выплаты компенсаций за ипотеку для семей, в которых родился третий и последующий ребёнок. Соответствующая инициатив будет обсуждаться на предстоящем заседании профильного комитета парламента 17 июня.

Согласно букве предлагаемого законопроекта, семьи должны получить компенсацию в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Как говорят депутаты, в частности замруководитель фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, данная инициатива направлена на реализацию задачи, поставленной президентом страны Владимиром Путиным.

В случае принятия этой меры Госдумой, она начнёт действовать "задним числом" и под её действие попадут сделки, заключённые после 1 января 2019 года. Ранее сообщалось о том, что сиротам могут дать право выбирать между выдачей государственного жилья или выплатой денег на его самостоятельную покупку.

Дмитрий Шевченко