Многодетным семьям компенсируют часть расходов на занятия спортом

Приморским молодым семьям компенсируют часть расходов на спортивные занятия детей. Депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан поддержали во втором и третьем чтениях законпроект об изменениях в закон "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края", сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

В первом чтении документ был одобрен на июльской сессии краевого парламента. По предложению прокуратуры приморские законодатели уточнили условия предоставления выплаты на приобретение автомобиля для многодетных семей. Выплата в размере не более 1 миллиона рублей предоставляется многодетным семьям, воспитывающим шестерых и более детей, при одновременном соблюдении определенных условий, среди которых осуществление супругами (или одним из них) либо родителем, не состоящим в браке, трудовой либо индивидуальной предпринимательской деятельности.



Но, поскольку могут быть объективные, не зависящие от родителей обстоятельства, препятствующие соблюдению данного условия, проект закона предлагает предусмотреть "исключения из правил". В том числе случаи, когда супруги, либо родитель, не состоящий в браке, имеют инвалидность, ухаживают за ребенком до трех лет или за ребенком-инвалидом, либо за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Рассчитывать на выплату также смогут и те, кто зарегистрирован в органах службы занятости населения в качестве безработного, а также являются пенсионерами.

Как сообщила председатель комитета Татьяна Косьяненко, ко второму чтению поступили поправки главы региона, касающиеся предоставления автовыплаты, а также предусматривающие новую меру социальной поддержки многодетных семей.



Так, право на получение выплаты на приобретение автомобиля сохраняется, если в собственности членов многодетной семьи имеется грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки грузов.



Кроме того, перечень мер соцподдержки для данной категории граждан дополнен возмещением расходов на посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в размере 50 процентов от стоимости посещения, но не более 1 000 рублей в месяц на каждого ребенка. Данная мера распространяется на период с 1 сентября 2019 года.



«Хорошая поправка, с такой инициативой выступили наши молодые депутаты по итогам заседания молодежной парламентской ассамблеи, и спасибо губернатору, что он услышал. Хотелось бы совместно с департаментом потом посмотреть, как эта финансовая помощь будет работать», - отметил депутат Игорь Чемерис.



Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик предложил рассмотреть возможность компенсации расходов за занятия спортом детей, не только из многодетных семей.



По решению комитета проект закона "О внесении изменений Закон Приморского края "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края" будет рассмотрен на очередном заседании краевого парламента.

Дмитрий Санников