Многодетным семьям Приморья собираются компенсировать покупку авто

42 семьи уже получили финансовую поддержку в миллион рублей в «два этапа», сообщает DEITA.RU.

В Приморском крае 60 семей получили право на специальные выплаты в размере до одного миллиона рублей. Речь идёт о многодетных ячейках общества с шестью и более детьми, а финансовая поддержка осуществляется в случае покупки автомобиля, сообщает DEITA.RU Региональный закон, в котором собраны все меры поддержки многодетных семей, и на который краевые законотворцы потратили 316 миллионов из бюджета, начинает работать. Согласно нему 60 семей, признанных многодетными, уже получили право на финансовую компенсацию при покупке семейного авто. Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморья, 42 семьи с шестью и более детьми уже получили солидные выплаты, сумма составляла до миллиона рублей в каждом конкретном случае. Всего на реализацию государственной финансовой поддержки в рамках описанного закона из бюджета выделили больше сорока миллионов рублей в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

Отметим, что ранее DEITA.RU писало о других мерах, которые приняты в России в рамках поддержки нуждающихся в эту категорию, входят и многодетные семьи. Так, от нескольких популярных торговых сетей поступили предложения разрешить бесплатную раздачу продуктов. Для этого, отмечают инициаторы, требуется внести поправки в налоговое законодательство, и тем самым, освободить ритейлеров от обязательных взносов по продуктам, чей срок хранения подходит к концу.

Также отечественные предприниматели напомнили о том, что было бы неплохо продавать часть нереализованной продукции нуждающимся гражданам, в том числе той, что прошла инвентаризацию или списанной в ходе приёмки новой партии товара.

Евгений Черемухин