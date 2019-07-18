Порядка трёх тысяч многодетных семей Приморского края уже смогли получить краевую материальную поддержку. С момента принятия закона, разработанного по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко, прошло чуть более полугода, и за это время семьям выплачено порядка 23 миллионов рублей в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края», сообщает DEITA.RU. Об этом заявили в региональной администрации.

Согласно закону, 50 процентов расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг будет оплачено из краевого бюджета, ранее показатель составлял 30 процентов. Помимо этого, семьи имеют право полностью компенсировать расходы на оплату капитального ремонта.

Более 450 семей уже получили денежную компенсацию в размере 2,5 тысячи рублей. Эти средства пойдут на некоторые нужды детей, в том числе на подготовку ребят к новому учебному году, который начнется менее чем через полтора месяца. На данный момент уже начали поступать заявления на выплату 5 тысяч рублей. Пик заявлений региональная администрация ожидает на конец августа — в самый разгар подготовки к школе. Денежная компенсация из бюджета Приморья позволит хотя бы частично окупить расходы на школьные принадлежности.

На сегодняшний день в крае для поддержки семей с детьми, вне зависимости от количества детей предусмотрено 26 видов различных выплат и компенсаций. Работа ведётся в рамках национального проекта «Демография», который рассчитан на пять лет и продлится до 2024 года.

Софья Корф