Многодетным семьям упрощают льготы по транспортному налогу

Законодательное Собрание Приморья упростит получение налоговой льготы на авто для многодетных семей. Профильный комитет краевого парламента продолжает работу над изменениями краевого закона «О транспортном налоге». Инициатива прошла уже два чтения, и обросла поправками, которые, в перспективе, облегчат жизнь семьям с шестью и более детьми, сообщает DEITA.RU

Закон, регламентирующий обложение физических лиц налогом на автотранспорт, действует в Приморье с ноября 2002-го года. Что касается многодетных семей, для них в КЗ-24 прописан ряд условий. Главное из них - среднедушевой доход(для получения льготы) должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе. Впрочем, в этом году комитет Приморского парламента по бюджетно-налоговой политике работает над тем, чтобы само получение льготы стало проще для семей, где и без бумажной волокиты хлопот хватает.

Так, первые на первом чтении народные избранники пересмотрели механизм информирования налоговиков о том, что многодетная семья с финансовыми проблемами – является таковой. Поправки, предлагаемые депутатами ЗакСа на рассмотрение, устанавливали порядок взаимодействия между налоговым органом и органами социальной защиты. Уже ко второму чтению инициаторы проекта закона добавили ряд пунктов, касающихся самого главного – подачи документов. Законотворцы постановили, что родители многодетных семей имеют право получить льготу на автомобиль, просто подав на неё заявление(и прочие документы) в окошко МФЦ. Если же физическое лицо, претендующее на преференции, такие документы не подаёт, должна сработать предыдущая поправка – и налоговики, на основании сведений соцзащиты, сами дадут льготу занятому семьянину.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, что в Приморском крае 60-ти многодетным семьям скомпенсировали покупку первого автомобиля. Сумма некоторых выплат достигала тогда 1 миллиона рублей. Финансовая поддержка осуществлялась вкупе с другими, принятыми в крае, мерами по поддержке таких семей: общая сумма, выделенная из бюджета, составляет 316 миллионов рублей.

Евгений Черемухин