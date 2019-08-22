Подоходный налог для многодетных матерей хотят снизить в России, сообщает DEITA.RU.

Такая инициатива прозвучала в Госдуме. Предложение уже направлено главе Минфина Антону Силуанову. Согласно ему, работающие многодетные мамы будут отчислять не 13 процентов подоходного налога, а всего четыре.

Но ввести льготу хотят поэтапно. Сначала вычет получат матери-одиночки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Например, если случилась потеря кормильца, женщина не получает законные алименты и прочее.

Уже известны пилотные регионы для старта программы. Приморский край в из число не вошел, так как депутаты не считают его критическим в плане финансового благосостояния.

Опыты начнутся в ЕАО, Забайкалье, Тыве, Хакасии, на Алтае и в Курганской области. Целых два дальневосточных региона в «критическом списке». В этих регионах многодетным семьям приходится особенно тяжело, считают депутаты.

Весной депутаты выдвинули еще несколько громких предложений по поддержке многодетных семей. Так, было инициировано делать скидку на оплату ЖКХ не меньше 50 процентов.

Кроме того, семьям хотят давать разовый кредит без процентов на строительство или покупку жилплощади. Депутаты в апреле приняли закон, но не все пункты прошли ревизию слуг народа.

Так, был утвержден рост земельного налога для многодетных не более чем в 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, и отмена налога на приусадебные шесть соток.

Активная работа над облегчением жизни для многодетных семей началась с послания президента Владимира Путина. В обращении к Федеральному собранию он объявил о федеральном статусе этой меры - то есть она касается всех регионов страны.

Общий посыл Путина был таков: больше детей - меньше налогов. Кроме того, с 1 июля была увеличена плата многодетным семьям с детьми-инвалидами до 10 000 рублей.

Василий Кучин