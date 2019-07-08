семья, дети, люди
Источник изображения: Сергей Трэйне

Порядок подтверждения прав многодетных будет серьезно упрощён, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Правительство подготовило законопроект, согласно которому государственные органы должны будут самостоятельно предоставлять представителям налоговой службы необходимые сведения о многодетных семьях. Госдума планирует рассмотреть документ в ближайшее время.

Согласно тексту предлагаемой инициативы, налоговые льготы по налогу на имущество и земельному налогу физлиц будут предоставляться многодетным семьям без подачи заявления. Данную обязанность предполагается закрепить за региональными органами исполнительной власти, а также органам местного самоуправления.

Также мера распространяется и на муниципальные учреждения, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения.

Дмитрий Шевченко

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