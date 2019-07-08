Порядок подтверждения прав многодетных будет серьезно упрощён, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Правительство подготовило законопроект, согласно которому государственные органы должны будут самостоятельно предоставлять представителям налоговой службы необходимые сведения о многодетных семьях. Госдума планирует рассмотреть документ в ближайшее время.

Согласно тексту предлагаемой инициативы, налоговые льготы по налогу на имущество и земельному налогу физлиц будут предоставляться многодетным семьям без подачи заявления. Данную обязанность предполагается закрепить за региональными органами исполнительной власти, а также органам местного самоуправления.

Также мера распространяется и на муниципальные учреждения, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения.

Дмитрий Шевченко