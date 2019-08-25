Днем в воскресенье, 25 августа, многокилометровый автомобильный затор парализовал движение во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Местные автолюбители обратились в редакцию и рассказали, что улицы Олега Кошевого и Окатовая встали в километровой пробке. Движение фактически блокировано дорожными работами.

Судя по Яндекс. Картам, протяженность пробки на Олег Кошевого составляет ни много ни мало, а 4,5 километра. Средняя скорость в пробке составляет десять километров в час. На Окатовой ситуация хуже, там «стоят» со скоростью не более пяти километров час.

Стоит отметить, что в дальневосточной столице в воскресный день стоит не только Чуркин, но и Спортивная в сторону Чуркина, Воропаева в сторону Тихой, Стрелковая в обратном направлении. Ощутимый затор на Золотом мосту из центра. Также стоит 100 лет Владивостоку от Молодежной до Ильчева.

«Вишенкой на торте» стала пробка на улице Шевченко. Кажется, что все жители и гости города отправились в бухту Лазурную.

Екатерина Брязгунова