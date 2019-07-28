Вечером в субботу, 27 июля, жители и гости Владивостока массово ломанулись в бухту Лазурную, что привело к значительному автомобильному затору на улице Шевченко, сообщает DEITA.RU.

Судя по данным Яндекс. Карты, протяженность пробки в сторону популярного пляжа составляет более 6,5 километра. При этом автомобили движутся со скоростью не более семи километров в час. В обратном направлении также образовывается пробка. Ее протяженность на 18 часов семь минут составляет 2,3 километра.

Стоит отметить, что в сторону пляжа затор начинается на перевале.

Напомним, ранее прошла информация о том, что серьезная авария произошла на объездной трассе Седанка — Патрокл. Грузовик догнал легковушку, в результате чего произошло столкновение.

Екатерина Брязгунова



