В воскресенье, 21 июля, многокилометровая пробка сковала Приморье. Автомобили двигаются со скоростью 15–30 километров в Шкотовском районе, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, протяженность «коловой» автомобильной пробки составляет 1,8 километра. Здесь автомобили движутся со скоростью не более 15 километров в час. При этом на протяжении более 12 километров до начала затора автомобили едут со скоростью не более 30 километров в час.

Стоит отметить, что за этой пробкой начинается другая, чуть менее протяженная, однако неприятностей она принесет водителя столько же, как и предыдущая.

Причины автомобильных заторов не известны.

Екатерина Брязгунова



