Автомобильный затор сковал автомобильную трассу Находка — Артем в Приморье в воскресенье, 4 августа, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, пробка начинается между населенными пунктами Романовка и Смоляниново и заканчивается в Шкотово. Средняя скорость движения в пробке не превышает семи километров в час.

Вероятно, причиной затора стало ДТП и ремонтные работы в районе поселка Смоляниново, однако 100-процентной гарантии в этом нет. Региональная трасса находится в очень плохом состоянии: ямы, выбоины, отсутствие асфальта и так далее, — это тоже может стать причиной затора. Решающую роль, конечно, сыграл вечер воскресенья — люди едут домой с моря.

Екатерина Брязгунова