Серьезное ДТП с участием мотоциклиста сковало приморскую трассу в районе Шкотова в воскресенье, 9 июня, сообщает DEITA.RU. Видео с места ДТП опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, ДТП произошло чуть дальше Святобора, в сторону Шкотово. Мотоцикл столкнулся с Toyota Brevis. Информации о пострадавших не поступало.

Судя по Яндекс. Картам, в районе аварии образовалась пятикилометровая пробка. Машины двигаются в сторону Владивостока со скоростью не более пяти километров в час. «Из-за этих пробка такая???» — жалуются автомобилисты.

Екатерина Брязгунова