Новости
Многокилометровая пробка сковала важную трассу
15 Сентябрь 2019, 17:15
За такие нарушения ГИБДД накажет на 15 тысяч
15 Сентябрь 2019, 16:45
О введении нового налога объявил Медведев
15 Сентябрь 2019, 16:15
Что запрещено делать при встрече с инспектором, сказал юрист
15 Сентябрь 2019, 15:45
Россиянин остался без квартиры из-за риелтора
15 Сентябрь 2019, 15:14
Синоптики предупредили, какой будет погода на неделе
15 Сентябрь 2019, 14:45
В английской школе нет места полным детям
15 Сентябрь 2019, 14:16
Вот как получить выплаты ОСАГО при ДТП без виновных
15 Сентябрь 2019, 13:45
Многокилометровая пробка сковала важную трассу
15 Сентябрь 2019, 17:15
Большая пробка образовалась на дороге в сторону столицы 15 сентября, в воскресенье, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на слова очевидце и предоставленное ими видео с места событий.
Столпотворение обнаружено на трассе по направлению к Владивостоку, от Шкотово до Штыково. На видео, которое предоставили местные жители, можно заметить вереницу автомобилей, растянувшихся по трассе. Поток авто еле-еле продвигается и тянется, насколько хватает обзора.
"Сафари парк в сторону Шкотово... Пробка. Очень-очень медленно..."- жалуются граждане.
Анастасия Туркова
Читайте также:
За такие нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч
Вот кого поджидают гаишники у дачных поселков
Известную телеведущую ГИБДД попросила пристегиваться в катафалке
Популярное
‡агрузка...
Загрузка...