Многокилометровая пробка сковала важную трассу

Большая пробка образовалась на дороге в сторону столицы 15 сентября, в воскресенье, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на слова очевидце и предоставленное ими видео с места событий.

Столпотворение обнаружено на трассе по направлению к Владивостоку, от Шкотово до Штыково. На видео, которое предоставили местные жители, можно заметить вереницу автомобилей, растянувшихся по трассе. Поток авто еле-еле продвигается и тянется, насколько хватает обзора.

"Сафари парк в сторону Шкотово... Пробка. Очень-очень медленно..."- жалуются граждане.

Анастасия Туркова







