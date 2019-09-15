Многокилометровая пробка сковала важную трассу

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Большая пробка образовалась на дороге в сторону столицы 15 сентября, в воскресенье, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на слова очевидце и предоставленное ими видео с места событий.

Столпотворение обнаружено на трассе по направлению к Владивостоку, от Шкотово до Штыково. На видео, которое предоставили местные жители, можно заметить вереницу автомобилей, растянувшихся по трассе. Поток авто еле-еле продвигается и тянется, насколько хватает обзора.

"Сафари парк в сторону Шкотово... Пробка. Очень-очень медленно..."- жалуются граждане.

Анастасия Туркова

пробка

карта

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