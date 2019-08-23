Строительство временного моста в районе села Осиновка Михайловского района завершил Примавтодор, сообщает DEITA.RU по материалам администрации края.

Теперь приморцы сэкономят время на проезде по трассе Осиновка–Рудная Пристань, исключив объезд через село Осиновка.

Мост через реку Осиновка обвалился еще в октябре 2018 года. Конструкция обвалилась в момент проезда по ней большегруза. В результате обрушения 25-летняя женщина и ее 3-летняя дочь погибли.

Подъезд к мосту перекрыли земляным барьером и организовали объезд через Кремово. По самому селу Осиновка дорогу заасфальтировали. Остальной же участок дороги остался грунтовым, и автомобилисты продолжили пробивать колеса о камни и «ловить» камни в стекла. Отпуская при этом нелицеприятные выражения как в адрес водителей-торопыг, так и властей различных уровней.

Сейчас появился мост временный, который был построен менее чем за месяц. По словам генерального директора Примавтодора Алексея Ширшова, за это время конструкция прошла испытание тайфуном ипоказала свою надежность. Длина временного моста составляет 42 метра, с подходами – 265 метров. Покрытие – асфальтобетон, мост способен вынести нагрузку до 40 тонн.

Строительство капитального моста через реку Осиновка должно начаться в конце 2019 года.

Дмитрий Санников