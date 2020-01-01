Многострадальный символ нового года уничтожило пламя

Сбитая в середине декабря фигура «Мышь на сыре» сгорела в новогоднюю ночь, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в социальных сетях, символ нового года, который неприкаянно лежал на площади с тех пор, как упал под колеса лихого дрифтера, был сожжен в новогоднюю ночь.

Кто-то из комментаторов утверждает, что в мышь за 670 тысяч просто попала петарда – и от этого фигура воспламенилась. Другие уверены, что сожжение – происки вандалов.

«Почему мышь не забрал тот, кто сбил ее? Он же, по сути, купил ее».

«Богатый народ – еще поставят».

«Грустное зрелище».

«Вот как с такими нелюдьми жить в красоте?»

Напомним, что конструкцию сбил ночью дрифтер. Он заплатил за ущерб 677 тысяч рублей – именно столько стоит новогоднее украшение. Спустя пару недель сбитую мышь заменили аналогичной фигурой – за примерно ту же стоимость.

Александра Маслова