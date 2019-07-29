Число скачиваний мобильного приложения Личного кабинета ПАО «ДЭК» на начало июля превысило 85 тысяч. В среднем ежемесячно на свои смартфоны приложение устанавливают около 4,5 тысяч клиентов энергокомпании – физических лиц. Некоторые потребители электроэнергии сделали это, находясь в Европейском Союзе, Канаде или США. При этом объекты, по которым они рассчитываются за потребленную электроэнергию, находятся в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Амурской области и Приморье.

С помощью мобильного приложения частные клиенты могут своевременно передавать показания приборов учета, контролировать состояние лицевых счетов, получать дубликаты квитанций и оплачивать электропотребление без комиссии, находясь в любой точке мира, где есть Интернет.

Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 4.0) и iOS (начиная с версии 7.0). Установить приложение можно, перейдя по ссылке https://issa.dvec.ru/.

Подробнее обо всех возможностях мобильного приложения Личного кабинета можно узнать на сайте ПАО «ДЭК» (www.dvec.ru/dalsbyt/) и у консультантов в клиентских офисах.