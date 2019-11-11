Мобильную приемную открыл депутат Законодательного Собрания

В минувшие выходные в городе Артеме начала свою работу мобильная Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Приморского края Игоря Чемериса, сообщает DEITA.RU.

Команда депутата не ожидала такого внимания от населения и работала гораздо больше запланированного времени, но приняли всех желающих. Все обращения граждан зафиксированы и будут отработаны в ближайшее время.

«Люди обращаются по разным проблемным вопросам: качество оказания услуг здравоохранения, ремонт дорог, капитальный ремонт многоквартирных домов, порядок начисления льгот и выплат, меры социальной поддержки по разным категориям граждан, ЖКХ, работа колонок и качество дорожного покрытия в частном секторе и другие. Сколько людей - столько вопросов. По тем проблемам, которые находятся вне рамок моих полномочий, я рекомендую инстанции, в которые следует обратиться, объясняю порядок работы с иными государственными органами», - рассказал Игорь Чемерис.

«Работать в формате мобильной приемной я теперь намерен каждую неделю. На этой неделе наш автобус можно будет найти на остановке автобуса «Центральная». График следующий: пятница с 10:00 до 13:00, суббота с 11:00 до 14:00. Если потребуется, то, конечно, мы будем работать и дольше. Без сомнения, примем всех» - подчеркнул Игорь Чемерис.

Заранее записаться на приём можно по номеру телефона: +7 924 253-69-26.

Дмитрий Санников