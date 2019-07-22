На территории района «Семи ветров» Уссурийского городского округа доставлено 10 комплектом водоналивных дамб для защиты микрорайона от паводка, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские спасатели, сейчас проведены работы по установке одного комплекта. Осуществлены работы по наполнению водоналивных дамб водой. Всего перекрытое расстояние составило 75 метров.

Работы по развёртыванию и наполнению дамб организованы Аэромобильной группировкой Главного управления МЧС России по Приморскому краю и подразделениями 7-го Отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю во взаимодействии с органами местного самоуправления Уссурийского городского округа.

Напомним 19 июля самолётом Ил-76 МЧС России была осуществлена доставка комплектов водоналивных дамб в Приморский край. Ввиду климатических особенностей характерных для региона, оборудование в Приморье весьма необходимо.

Дмитрий Санников