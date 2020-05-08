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17 Февраль 2020, 14:13

Модульные парковки установит во Владивостоке московская компания

многоуровневая парковка

Контракт на поставку модульных парковок во Владивосток выиграла московская компания ООО «СПК-Инжиниринг», сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно условиям контракта компания установит во Владивостоке шесть модульных парковок. Минимальное количество мест в парковках – 12. Всего получается, что будет установлено минимум 72 места. Стоимость контракта составила 202 млн. рублей.

Парковки появятся по шести адресам в центре города: под Золотым мостом, рядом с подводной лодкой С-56, в районе Семеновской площади и в районе остановки Дальпресс.

В приложении в контракте указано, что максимальный вес автомобилей не должен будет превышать 2,8 тонн. Управляться модули будут с помощью сенсорной панели, а также их можно будет подключать к интернету. Среднее время выдачи авто не должно будет превышать двух минут.

Напомним, что вопрос о развитии парковочных мест был рассмотрен депутатами Законодательного Собрания в прошлом году. Тогда народным избранникам представили проект развития города в эту сторону, городские чиновники отмечали, что будут построены капитальные парковки, как в центре города, так и в спальных городах, а также появятся модульные парковки.

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