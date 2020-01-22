Могила первого писателя, рассказавшего о Владивостоке, затерялась в Австралии

Английский военный врач описал территорию будущей дальневосточной столицы до появления здесь первого поселения, сообщает DEITA.RU.



На приморских страницах Фейсбука появилось упоминание последнего пристанища Джона Тронсона, который дал описание приморских земель в своей книге «Плавание «Барракуды» до того, как на берегу Амурского залива появился русский гарнизон. Как рассказал член общества изучения Амурского края Андрей Сидоров со ссылкой на живущих в Сиднее бывших земляков, писатель был похоронен в 1863 году (к слову, через три года после основания Владивостока – прим. Ред.) на кладбище Кампердаун. Историческое место по особой просьбе посетил местный житель.

«Памятник молодого корабельного врача Джона Тронсона не нашел. Там нет ни офиса, ничего. Храм был закрыт. В общем кладбище в плачевном состоянии – ухода за памятниками нет, стены расписаны всякой ерундой», – приводит приморский краевед слова русского австралийца.

Ранее Андрей Сидоров упоминал, что именно благодаря заметкам и картам, сделанным во время плавания «Барракуды», Российская Империя в свое время и заинтересовалась землями будущего Владивостока.

Наталия Лебедева

Иллюстрация facebook.com/andrei.sidorov.5