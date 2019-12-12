Могут ли лишить прав два раза подряд, сказали в МВД

Если водитель совершил сразу несколько серьезных нарушений, могут ли его несколько раз лишить прав? На такой вопрос ответил генерал полиции, сообщает DEITA.RU.



Каждый водитель больше всего боится попасть под самую суровую меру наказания за нарушение ПДД – лишение прав. Однако некоторые умудряются совершить сразу несколько правонарушений, за которые предусмотрено такое наказание.

Можно ли одновременно дважды лишиться прав, рассказал генерал-лейтенант полиции Михаил Черников журналу "За рулем". По словам эксперта, суды будут последовательно рассматривать дела. Если по двум и более правонарушением в качестве меры наказания выберут лишение прав, то срок второго лишения начнет отсчитываться с последнего дня первого лишения. Таким образом, в МВД объяснили: все сроки лишения прав суммируются.

Елена Миронова