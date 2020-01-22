Могут ли оштрафовать за курение у подъезда, сказал юрист

Резонансный закон о запрете курения в жилых домах породил множество спекуляций. Так, в Сети стала появляться информация о том, что оштрафовать могут не только за курение на балконе, в лифте и на лестнице, но и на улице, возле подъезда. Так ли это, рассказал юрист РГ Владимир Иванов, сообщает DEITA.RU.

По словам эксперта, курение у подъезда допустимо при наличии специально отведенного и оборудованного места на земельном участке, принадлежащем собственникам многоквартирного жилого дома, и даже в помещении, оборудованном системой вентиляции, но только при наличии соответствующего решения собственников имущества.

В противном случае курящим гражданам действительно грозит штраф.

Отметим, что решения собственников жилья способны творить чудеса, даже такие, как назначать вознаграждение председателю ТСЖ или УК за выполнение своих обязанностей, из кармана жильцов. При условии, что за такие решения голосуют более 50% жильцов-собственников.

Светлана Алеутская