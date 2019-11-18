Могут посадить: ГИБДД начинает массовые проверки водителей

Столичные инспекторы ГИБДД начали рейд на автомобили с тонировкой, сообщает DEITA.RU. По мнению ГИБДД, тонировка является причиной высокой аварийности.

За последние 10 месяцев в Москве за глухую тонировку наказали уже более 164 тысяч автолюбителей. Рейды автоинспекция проводит регулярно, в первый раз водителям выписывают штраф в размере 500 рублей, впервые 20 дней действует скидка 50%.

При этом ГИБДД может попросить на месте исполнить требования и убрать тонировку, если водитель этого не сделает, то ему выпишут документ. Однако если его снова поймают на дороге, то ему грозит до 15 суток. Суды уже стали назначать данное наказание и отправлять под административный арест.

Как отмечают адвокаты, если водители не исполняют требований полиции, то их могут оправить за решетку. Срок содержания может варьироваться, но обычно суды дают около пяти суток.

Иван Юрьев