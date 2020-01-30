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Мохноногий канюк в шоке от приморских дорог
Сотрудники транспортной полиции спасли хищную птицу, которая билась прямо на рельсах возле станции Уссурийск, сообщает DEITA.RU.
Двое сотрудников транспортной полиции заметили, что в колее барахтается крупная птица, которая не может взлететь. Сотрудники ведомства отвезли ее к ветеринарам, которые осмотрели птицу и оказали ей помощь.
Они отметили, что травм у хищника нет – скорее всего, мохноногий канюк (зимняк) ударился о вагон поезда и был в растерянном состоянии, близком к шоку, поэтому не мог взлететь – очевидно, из-за дезориентации.
Пока что птица осталась в клинике для лечения и реабилитации. Позже ее планируют поселить в Сафари-парке.
Напомним, что ранее в Спасске-Дальнем сотрудники МЧС вызволили лошадь, которая застряла в алюминиевой кормушке для коз. В полночь спасателям позвонил владелец животного, который пытался сам вызволить копытное из плена, но не сумел. Кормушка слегка порезала лошадь, однако, состояние ее стабильное.
Александра Маслова