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6 Декабрь 2019, 18:15

Мохноногий канюк в шоке от приморских дорог

канюк

Сотрудники транспортной полиции спасли хищную птицу, которая билась прямо на рельсах возле станции Уссурийск, сообщает DEITA.RU.

Двое сотрудников транспортной полиции заметили, что в колее барахтается крупная птица, которая не может взлететь. Сотрудники ведомства отвезли ее к ветеринарам, которые осмотрели птицу и оказали ей помощь.

Они отметили, что травм у хищника нет – скорее всего, мохноногий канюк (зимняк) ударился о вагон поезда и был в растерянном состоянии, близком к шоку, поэтому не мог взлететь – очевидно, из-за дезориентации.

Пока что птица осталась в клинике для лечения и реабилитации. Позже ее планируют поселить в Сафари-парке.

Напомним, что ранее в Спасске-Дальнем сотрудники МЧС вызволили лошадь, которая застряла в алюминиевой кормушке для коз. В полночь спасателям позвонил владелец животного, который пытался сам вызволить копытное из плена, но не сумел. Кормушка слегка порезала лошадь, однако, состояние ее стабильное.


Александра Маслова

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