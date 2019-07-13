Солнца приморцы снова не увидят – ни во Владивостоке, ни в какой-либо другой части края. Суббота, тринадцатое июля, начнется с осадков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Краевая столица встретит приезжих и жителей непродолжительными дождями с утра, кое-где будет туман. Ожидается, что ветер будет западный, но во второй половине дня он сменится южным. Его порывы будут достигать восьми метров в секунду. Что касается температуры – она поднимется до двадцати трех градусов днем.

В крае в целом с ночи на утро приходит дождь. День начнется с тумана. До двадцати пяти градусов потеплеет днем. Южный ветер будет несильным: до одиннадцати метров скоростью.

Анастасия Туркова