В России начался эксперимент в торговле, сообщает DEITA.RU.

С 15 июля в российских магазинах для покупателей начали делать отдельные стеллажи для готовой молочной продукции натурального происхождения.

Эксперимент по маркировке продуктов продлится до 29 февраля. Продукция будет отмечаться цифровым двухмерным кодом. Это коснётся непосредственно молока, а также кефира, творога, йогурта, сливок, сгущёнки.

Мониторить использование маркировки будет Центр развития перспективных технологий. Цифровой код можно будет просканировать при проверке товара, а также при его приеме на склад и продаже в магазине.

Дмитрий Шевченко