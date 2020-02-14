Молочных фантомов находят в Приморье

Молочная продукция, выпускаемая уссурийским кооперативом «Борисовский», запрещена к продаже Россельхознадхором, сообщает ИА DEITA.RU.

Предприятие выпускало на местный рынок около двух десятков видов готовой молочной продукции: творог, сметану, масло, йогурт и так далее. Но проверка документов на сырье, которые должны быть внесены во ФГИС «Меркурий», вызвала у специалистов подозрения.

«Инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области установлено, что фактически по указанному адресу в Уссурийске это предприятие деятельность не осуществляет», – рассказали в ведомстве.

Так называемая фантомная площадка (внесенная в документы, но фактически не действующая в качестве производственной) стала поводом для санкций. Теперь продукция запрещена к введению в оборот, а в отношении кооператива будет возбуждено административное производство.