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Молодая тигрица распугала леопардов на «Земле леопарда»
Полосатая кошка
оценила приманку, разложенную для диких фотомоделей в нацпарке, сообщает
DEITA.RU.
О необычном случае рассказала фотограф-натуралист Варвара Дронова в интервью РИА Новости. Сотрудники находящегося на территории национального парка заповедника «Кедровая падь» подготовили специальное место, где фотограф может сделать снимки диких животных, не тревожа их. Предполагалось, что приманка (она же «привада» в охотничьей терминологии) должна привлекать дальневосточных леопардов, но неожиданно перед объективом стала прогуливаться другая краснокнижная кошка.
«Моя дорогая тигрица распугала всех леопардов», – поделилась фотограф.
Как оказалось, это первая представительница амурских тигров, вышедшая на приваду.
Первые снимки, сделанные женщиной-фотографом с расстояния в 15 метров, будут экспонированы на выставке «Первозданная Россия» в Москве. Также там будут представлены вниманию зрителей три специально изготовленные полигональные фигуры тигров, украшенные каждая в своем стиле.
Наталия Лебедева