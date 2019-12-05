Молодежь массово бежит из регионов

Молодые люди часто уезжают из родных регионов, едва достигнув совершеннолетия. Часто они уезжают в другие страны или более «сытые» города центральной России, чтобы учиться в вузе – и уже никогда не возвращаются на «малую родину», сообщает DEITA.RU.

Высшая школа экономики провела исследование, согласно которому из 85 регионов страны молодежь уезжает из 64.

Сравнительно стабильная ситуация наблюдается только в субъектах России с «сильными» и престижными вузами. Так, молодежь охотно едет в Москву, Санкт-Петербург, Казань. Остаются учиться люди в Томской, Курской и Новосибирской области и ряде других крупных регионах, где есть востребованные вузы.

«Очень часто молодые люди покидают регион сразу после школы. Часто бывает и так, что студент все же получает диплом в родном регионе, но работать уезжает, например, в столицу», - отмечают эксперты.

Напомним, что особенно плачевна ситуация в регионах Дальнего Востока. Особенно неохотно остается молодежь в Магаданской области, Чукотке и ЕАО. Сложные климатические условия, высокие цены на базовые продукты питания часто «выгоняют» местных жителей на поиски более комфортных условий жизни.

Александра Маслова