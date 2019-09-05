С начала 2019 года и по июнь от отравления алкогольными напитками умерло на 17,2 процента больше молодых россиян, чем за такой же период год назад, сообщает DEITA.RU. Данные передает Центр разработки национальной алкогольной политики.

РФ потеряла 4298 молодых граждан. Для наглядности: это каждые пять жителей на сотню тысяч. За полгода смертность выросла 12 раз в Татарстане, в 6,7 раза в ЕАО, больше, чем в 3 раза в Туве. На 40,3 процента поднялась смертность от алкогольного отравления в Пензенской области, на 13,4 процента в Курганской, на 66,7 процента В Ханты-Мансийском АО, на 10,9 процента в Москве.

В группе риска оказываются, как правило, учащиеся в возрасте 15-19 лет.

Добавим, что высокий процент смертности среди россиян вызван также онкологическими заболеваниями, от которых страдают уже граждане старшего поколения.

Анастасия Туркова