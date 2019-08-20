Россияне возмущены резким повышением стоимости услуг ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

Накануне в российских СМИ прошла информация о том, что за первые семь месяцев 2019 года средний чек по оплате квитанций ЖКХ увеличился на пять процентов и составил 3687 рублей. При этом в Федеральной антимонопольной службе пояснили, что ничего удивительного и аномального нет, так как из-за повышения НДС до 20 процентов предполагалось, что увеличение тарифов 2019 году пройдет дважды. Начиная с 2020-го, все вернется на круги своя — ставка будет повышаться один раз в год.

В связи с оглашением посредством СМИ средней стоимости услуг ЖКХ россияне выразили свое негодование, так как, по их мнению, за квитанции приходится платить значительно больше.

Первое, что возмутило граждан, — это подсчеты. По мнению жильцов, повышением тарифов на пять процентов не обошлось. Речь идет о больших процентах. «И где это они на пять выросли? Подмосковье — 15-20 процентов. На 150 процентов с декабря», «Самые маленькие платежи в Ставропольском крае… Смешно читать. Сравните ещё зарплаты. Они тоже самые маленькие по стране», «Какой 3687 рублей это только летний ценник. Зимой платим 7000-8000 тысяч за 67 квадратов квартиры», «Мы вообще летом за отопление (которого кстати нет) платим дороже, чем зимой… Как такое возможно?!» — пишут граждане.

Тут же россияне отметили, что проходящей в СМИ информации об улучшении жизни они больше не верят. «В 2007 году я верил власти, что жизнь будет легче и лучше ... Сейчас налоги - бензин - продукты - квартплата – каждый год! С чего бы это?! Пенсионный возраст подняли, когда люди не доживают до 60 лет... Я не выдерживаю, когда каждый год повышаются цены! Они живут за границей... Миллиарды уходят за рубеж», «Как прожить в нашей стране больным, безработным, пенсионером: где взять деньги на вечно дорожающую жизнь...», — пишут возмущенные граждане.

«А потом удивляются, почему не рожают, почему молодежь валит из страны, почему люди воруют, убивают. Странно да?» — подытожил один из пользователей.

Екатерина Брязгунова