Молодежи Приморья помогут доработать бизнес-идеи

В рамках стартующей 4 декабря преакселерационной программы «Сколково» под названием «Навигатор инноватора» опытные специалисты помогут владивостокским студентам, аспирантам и молодым ученым доработать их идеи, оформив их в рабочую бизнес-модель, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации Приморья.

Практико-ориентированная программа «Навигатор инноватора» пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета в течение четырех дней – с 4 по 7 декабря. В рамках проекта молодые и инициативные люди побывают на ряде тематических лекций и практических работах, которые должны им помочь «упаковать» собственные проекты в конкретные бизнес-модели.

Как отметили организаторы программы, «Навигатор инноватора» является преакселерационной программой Фонда содействия инновациям, работу в рамках которой проводят опытные лекторы, получившие аккредитацию Открытого университета «Сколково».

У приморских студентов и молодых ученых, занятых в разработке проектов, еще есть время, чтобы зарегистрироваться на программу до 25 ноября. Отбор заявок проведут эксперты Дальневосточного федерального университета, Технопарка «Русский» и самого центра «Сколково».

Заявки подаются через официальный сайт «Сколково» (www.sk.ru). Там же 29 ноября появится окончательный список участников проекта.