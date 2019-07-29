Приморское краевое отделение ВООВ «Боевое Братство» 13 по 21 июля провело XI Молодежный форум «Поколение» на о. Попова, сообщает DEITA.RU. Форум, ставший уже традиционным, собрал под свои знамена «Боевого Братства» более 120 участников в возрасте от 10-17 лет. География в этом году получилась невероятно разнообразной, форум посетили ребята с г. Владивостока, г. Уссурийска, с г. Дальнереченска, пгт Лучегорска, г. Партизанска, г. Артема, г. Находка, с. Яковлевка, пгт. Преображение, г. Арсеньев, г. Фокино, с. Смоляниново.

Хотелось бы отметить, что в этом году молодежный форум «Поколение» стал победителем первого конкурса Фонда Президентских грантов, и выиграл 182 тысячи рублей, благодаря чему организаторы смогли приобрести в вручить в первый день всем участникам форума фирменную футболку и бейсболку.

в этом году форум торжественно открыл заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Кауров Виктор Романович, приехавший специально на «Поколение» из Москвы. Он рассказал ребятам о федеральных проектах организации, пообщался с участниками форума, и по итогам было создано Приморское региональное отделение Всероссийского движения «Волонтерская рота Боевого Братства».





С первого дня ребят разбили не просто на команды для работы на форуме, а на взводы. У каждого взвода был назначен командир, который отвечал за дисциплину, сбор всех на мероприятии, а также за построение взвода при тревогах. В общем и целом ребята несли персональную ответственность за весь свой взвод и были активными помощниками для руководителей форума и кураторов. В первый же вечер, ребятам пришлось придумать название для взвода, нарисовать флаг, девиз и исполнить строевую песню.

Так же форум посетили лидеры Приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск", они рассказали про свою деятельность, показали интереснейшую презентацию и фильм, рассказали о том, сколько найдено самолетов, как проходит поиск, что вызвало огромный интерес у ребят. В конце встречи, ответив на вопросы, участники форума прошли квест «Найти самолет».

В рамках нашего форума был реализован Федеральный проект «Память Сильнее Времени», в рамках проекта ребятам было рассказано о событиях Великой Отечественной Войны и о двух памятных датах этого года: 30-летии вывода войск из Афганистана и 50-летии событий на о.Доманский. Также был показан фильм, на данную тему и организован творческий вечер, на котором исполнились песни военных лет. По окончанию ребята от 14 лет и старше написали сочинения, а младшие участники нарисовали рисунки на тему «Что такое подвиг?». Все ребята были награждены грамотами от депутата Государственной Думы Саблина Дмитрия Вадимовича, который также является первым заместителем Председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Самые лучшие рисунки и сочинения будут отобраны и отправлены в Москву на финальный этап Всероссийского конкурса «Что такое подвиг?».





Для ребят был подготовлен и проведен еще один Федеральный проект «Тропа Боевого Братства», который состоял из 13 испытаний на выносливость и командообразование. Все участники получили на память нагрудные жетоны на цепочке, браслет и значок - все с символикой «Тропа Боевого Братства». Самый лучший взвод был награжден футболками с логотипом проекта.

Ну и без логически-интеллектуальных заданий не прошло «Поколение 2019». Для ребят провели игры «Брейн ринг», «100 к 1» и «Подпоповские игры».

Еще одним ярчайшим событием для участников форума стали показательные выступления воспитанников Краевого учебно-спортивного центра регионального отделения ДОСААФ России, которые завершились двух этапной игрой «Зарница». Ребята отработали на практике основы военной подготовки такие как, оказание первой медицинской помощи пострадавшему, сбор-разбор автоматов, заправка магазина патронами, разминирование минного поля, выкапывании окопов, кидание гранат и стрельбу из пневматической винтовки по мишеням.

Также на форум «Поколение» приехали наши уже друзья, представители Приморской федерации игры Го, которые рассказали ребятам историю происхождения этих азиатских шашек, о чемпионах этой игры и самое главное провели настоящий турнир Приморского края, в котором смогли принять участие все желающие вне зависимости от подготовки. Всех победителей наградили кубками, медалями и памятными призами от федерации.





С торжественным закрытием форума приехали поздравить ребят и организаторов Крамор Александр, эксперт научного отдела Всероссийского детского центра «Океан» с представителями пресс-центра, а также помощник депутата Государственной Думы Сергея Сопчука Мая Шалунова.

По итогам Молодёжного форума «Поколение 2019» все участники были награждены дипломами и памятными призами, а трое самых активных ребят получили путевки во Всероссийский детский центр «Океан».

Михаил Светлов