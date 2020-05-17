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Молодежный форум «Восток» может состояться только осенью

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Даты форума решили перенести из-за сложной эпидемеологической обстановки

Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» собираются назначить на новые даты в Приморье. Ранее событие было запланировано на 22 июня-2 июля текущего года. Однако, коронавирусная эпидемия внесла свои корректировки в даты, сообщает ИА DEITA.RU.

В краевом департаменте по делам молодежи уже уточнили, что событие будет перенесено на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

Как обозначили специалисты, сейчас подбирается альтернативная площадка для проведения мероприятия, сроки переноса рассматриваются до октября 2020 года.

Напомним, что прошлым летом подобное мероприятие было проведено впервые – площадкой для него стал кампус ДВФУ. Главная цель форума – создание привлекательного имиджа регионов Дальнего Востока, как места для комфортного проживания и самореализации молодежи.

Инициатором проведения форума стал президент России Владимир Путин. В 2019 году на площадке форума для участников проходили различные встречи с экспертами, диалоги на равных, панельные дискуссии, трекшн-митинги и мастер-классы. 600 молодых людей улучшали свои проекты на ежедневных образовательных лабораториях по восьми направлениям. А в завершении форума 72 участника получили рекомендационные сертификаты на получение грантов на общую сумму свыше 30 миллионов рублей.

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