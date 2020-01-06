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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Молодой человек спас женщину ценой своей жизни

нож

Его друг получил серьезное ранение и находится в больнице, сообщает DEITA.RU.

Настоящая трагедия произошла в городе Павлово в Нижегородской области. Там двое молодых людей получили ранения прямо на улице.

Как сообщили в Следственном комитете региона, парни услышали, как женщина зовет на помощь. Как оказалось, ее пытался ограбить мужчина. Молодые людей бросились догонять вора, но он решил им ответить: в потасовке нанес ножевые ранения парням.

От удара 18-летний молодой человек скончался на месте, его друг, которому 17 лет, сейчас находится в больнице. Правоохранители уже задержали преступника. Ему грозит статья за убийство.

Елена Миронова

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