Молодой человек спас женщину ценой своей жизни

Его друг получил серьезное ранение и находится в больнице, сообщает DEITA.RU.



Настоящая трагедия произошла в городе Павлово в Нижегородской области. Там двое молодых людей получили ранения прямо на улице.

Как сообщили в Следственном комитете региона, парни услышали, как женщина зовет на помощь. Как оказалось, ее пытался ограбить мужчина. Молодые людей бросились догонять вора, но он решил им ответить: в потасовке нанес ножевые ранения парням.

От удара 18-летний молодой человек скончался на месте, его друг, которому 17 лет, сейчас находится в больнице. Правоохранители уже задержали преступника. Ему грозит статья за убийство.

Елена Миронова