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Молодой человек спас женщину ценой своей жизни
Его друг получил серьезное ранение и находится в больнице,
сообщает DEITA.RU.
Настоящая трагедия произошла в городе Павлово в Нижегородской области. Там двое молодых людей получили ранения прямо на улице.
Как сообщили в Следственном комитете региона, парни услышали, как женщина зовет на помощь. Как оказалось, ее пытался ограбить мужчина. Молодые людей бросились догонять вора, но он решил им ответить: в потасовке нанес ножевые ранения парням.
От удара 18-летний молодой человек скончался на месте, его друг, которому 17 лет, сейчас находится в больнице. Правоохранители уже задержали преступника. Ему грозит статья за убийство.
Елена Миронова